Danas se čuvajte od sunca: Nedelja veoma topla i vruća, najviša temperatura do 37 stepeni

Kurir pre 6 sati

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, sa temperaturom do 37 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Duvaće slab, promenljiv vetar, krajem dana jugoistočni.

Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 22 stepena Celzijusa, najviša od 35 do 37 stepeni. U Beogradu će biti veoma toplo sa najvišom temperaturom oko 36 stepeni Celzijusa, dok će se jutarnja temperatura kretati od 18 do 22 stepena. Duvaće slab promenljiv vetar, krajem dana juogoistočni. (Kurir.rs/Beta) Kurir