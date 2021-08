Troje državljana Srbije u Kabulu, "radi se na njihovoj evakuaciji"

Radio 021 pre 4 sati

Državljani Srbije Marko Pribak i Aleksandar Cvejić nalaze se pored ulaza u vojni aerodrom u Kabulu, u tom gradu je još jedna državljanka Srbije, a "radi se na njihovoj evakuaciji".

To je danas rekao otpravnik poslova Ambasade Srbije u Indiji Siniša Pavić. Na osnovu onoga što je čuo od naših državljana u Kabulu i na osnovu onoga što se može "ispratiti preko medija", Pavić je za RTS rekao da je u glavnom gradu Avganistana "situacija dramatična". On je naveo da oko vojnog aerodroma "koji je za evakuacije najzanimljiviji" ima od 1.000 do 2.000 ljudi. "Neki od njih su naoružani i ne isključuje se mogućnost nasilnog upada", istakao je Pavić.