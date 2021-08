RHMZ: Opet

B92 pre 4 sati | Tanjug

Beograd -- Na području Srbije danas će se veoma toplo vreme zadržati samo na jugu, jugoistoku i istoku zemlje, s najvišom temperaturom do 37 stepeni.

Ujutru suvo i toplo iznad većeg dela zemlje, kažu iz RHMZ-a. Zahlađenje uz promenljivu oblačnost ponegde s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će ujutru zahvatiti krajnji sever Srbije, do kraja dana će se prosiriti na većinu krajeva. Vetar umeren, povremeno jak, južni i jugozapadni, u skretanju na severni i severozapadni, najpre na severu, kratkotrajno sa udarima olujne jacine. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, najviša dnevna od 25 na severu do 37 na