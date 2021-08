Skupljen novac za malog Boška, uskoro putuje u Budimpeštu

B92 pre 1 sat | Novosti

Beograd -- Boško Gugleta, koji je star sedam meseci, a kome je već sa tri postavljena dijagnoza spinalne mišiće atrofije tip 1, dobio je priliku da primi lek.

Naime, sakupljen je novac za mališana sa smrtonosnom bolešću i on do kraja nedelje putuje u Budimpeštu kako bi bio primljen u bolnicu, prenose mediji. Ovu informaciju za potvrdio je njegov otac Janko Gugleta. "Sakupljen je novac za Zolgensmu. Fali još 120.000 evra za troškove, računi za to stižu kasnije. Boško bi trebalo do kraja nedelje da otputuje u Budimpeštu", rekao je otac dečaka. Podsetimo, krajem maja ove godine objavljena je vest da se u Srbiji pojavila još