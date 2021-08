(Uživo) Vučić u obilasku mećavnika: Predsednika dočekao Emir Kusturica (video)

Večernje novosti pre 15 minuta | Novosti online

Foto: Novosti Predsednik se zahvalio okupljenim građanima što su ovako rano došli u tolikom broju. - Zbog zagađenja i vazduha, gužvi i bezbroj problema zbog puta koji prolazi kroz centar Užica, doneli smo odluku da izgradimo obilaznicu oko grada.

To nije obilaznica običan put, već u profilu auto-puta, i koštaće najmanje 25 ili 30 miliona evra- rekao je Vučić. Kako kaže, završiće do polovine sledeće godine auto-put do Požege, a onda dodaje, idemo do Užica, pa i dalje od njega. Predsednik je rekao da će biti završen autoput do Pakovraća do kraja ove godine, a do sredine iduće do Požege, pa se ide od Užica do Kotromana. Naveo je da će posle da se vidi šta može da se uradi prema Novoj Varoši, Prijepolju,