Cicipas: Ne vidim čemu galama oko toga što se nisam vakcinisao

B92 pre 50 minuta | B92

Stefanos Cicipas je prošao u osmini finala Mastersa u Sinsinatiju, ali glavna tema na obraćanju medijima bila je vakcinacija protiv kovida.

Cicipas je pobedio Sebastijana Kordu rezultatom 7:6 (5), 6:3, bila je to njegova 46. pobeda u sezoni. "Bio je to dobar meč s moje strane. Protiv njega sam morao da igram najbolje što mogu, sa dosta energije i eksplozivnosti. Njegovi udarci su vrlo precizni. Igrač je koji stalno napreduje i čije se prisustvo na ATP Turu sve više oseća", rekao je Grk. Pre dva dana rekao je da nije vakcinisan i da to ne namerava da učini osim ako ATP to ne nametne kao obavezu za