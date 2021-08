Dačić objasnio zašto je Srbija ćutala o pregovorima talibana u Beogradu

B92 pre 9 sati | Blic, Tanjug

Beograd -- Ivica Dačić izjavio da su talibani pre nekoligo godina direktno sa fronta dolazili u Beograd na pregovore sa tadašnjim vlastima Avganistana.

Prema rečima predsednika Skupštine Srbije, koji je u tom periodu bio ministar spoljnih poslova, ti pregovori bili tajni za javnost u Srbiji, ali ne i za međunarodnu zajednicu. Dačić je za Blic objasnio da je zatraženo od Beograda da bude domaćin pregovorima talibana i aganistanskih vlasti i da je nakon konsultacija državnog vrha to odobreno. Uslov je bio, kako kaže, da to ne dopre do javnosti, odnosno medija i Beograd je taj uslov ispoštovao. Talibani su, kako je