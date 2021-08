Gejming: Slatka Anita, kraljica Tviča sa Turetovim sindromom

BBC News pre 2 sata | Dru Miler Hajndman - BBC Auč

Sweet Anita Anita strimuje od kuće pre hiljadama ljudi šest dana nedeljno

Anita ima 30 godina, i svakodnevno se brine i stara o majci, ali je stotinama hiljada gejmera koji je posećuju na Tviču, poznata i kao drčna i nezgodna Slatka Anita, gejmerka i strimerka.

Ipak, nekoliko meseci je strahovala da će biti izbačena sa ove platforme zbog kršenja pravila.

Uz uigranu samosvesnost, Anita emituje dnevnu mešavinu gejminga, četovanja sa drugim strimerima i zabavnih izazova kao što su gradnja kula od karata.

Ona ima Turetov sindrom - neurološko stanje koje između ostalog tera ljude da proizvode nesvesne zvuke ili pokrete.

Iako je to stanje koje je poslednjih godina postalo nešto poznatije, ljudi su i dalje prepuni pitanja o njegovoj prirodi.

Kad je prvi put počela da emituje na platformi za gejmerski striming uživo Tvič, Anita se plašila da će biti izbačena zato što su njeni verbalni tikovi od vrste poznate kao koprolalija, kad često refleksno opsujete ili izgovorite neke neprimerene stvari.

Anita je opsovala svakoga, od Kraljice do Isusa i dalje od toga, izrekavši mnoge eksplicitne reference na seksualne radnje, delove tela i ono što bi vaši roditelji smatrali najgorim psovkama.

„Osećate se kao da ste fizički prisiljeni da izgovorite te stvari", kaže ona. „Dobijem taj strašno snažan poriv. I ako to ne uradim, postanem strašno stresirana i rasejana."

Kad oseti da nadolazi tik, ona kaže da je to čista „agonija" i da bi bila spremna da ga potisne da nakon toga ne usledi sjajan osećaj olakšanja.

Šta je Turetov Sindrom?

Kao i verbalno, može da se manifestuje i kao refleksno telesni pokreti, uglavnom očima ili ramenima, a povezuje se i sa OCD-om, ADHD-om i nesposobnošću učenja.

Obično se prvi put javlja u detinjstvu, ali tikovi i drugi simptomi ponekad nakon nekoliko godina mogu da se poprave ili čak potpuno nestanu.

Uzrok Turetovog sindroma je nepoznat. Smatra se da je povezan sa delom mozga koji pomaže u regulisanju telesnih pokreta.

Izvor: Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva

Kao dete, Anita je bila strastvena korisnica plejstejšena i super nintenda, ali nije ni sanjala o karijeri gejmera sve dok, igrajući igre onlajn, drugi igrači nisu predložili da se oproba u tome.

Ona je odavno uživala u igranju onlajn igara kao što su Overwatch, timska igra smeštena 60 godina u budućnost gde igrate kao likovi zvani heroji i borite se da zajedno izvršite misije.

Dok je igrala, naletela je na kolegu gejmera koji je imao kanal na kom je emitovao sebe kako igra i zarađivao novac od toga.

On je odmah pretpostavio da je i ona koleginica strimerka zato što je bila veoma pričljiva na glasovnom četu igre - uobičajenoj funkciji onlajn igara koja omogućuje da raspravljate o taktici i četujete sa drugim igračima koristeći kacigu sa mikrofonom.

To je Aniti dalo ideju. Ona je pomislila: „Ako radim tačno sve ono što je potrebno da biste bili strimer, što se onda u tome ne bih i okušala."

I tako je otišla na Tvič.

Sweet Anita

Kao i mnogi početnici, Anita je krenula skromno, emitujući kako igra samo za svoje prijatelje i čekala ono što je mislila da će biti neizbežna zabrana zbog jezika koji je koristila.

Kao neko ko pati od Turetovog sindroma, ona je naviknuta na tu vrstu reakcije kod ljudi.

„Na Tviču važe određeni uslovi i pravila korišćenja platforme, prema kojima ne smete da uznemiravate, koristite rasističke i fobične uvrede, ali me moji tikovi primoravaju na to", kaže ona.

Kad se ništa nije dogodilo, nastavila je da emituje i bila joj je posebno drago kad je među drugim gledaocima svog strima primetila osoblje sa platforme.

Umela je da ceni podstrek koji su joj oni pružili.

Donacije fanova i plaćena pretplata postepeno su se pretvorili u puno radno vreme za Anitu, koja sada strimuje šest dana nedeljno pred hiljadama ljudi.

„Kad su nepoznati ljudi počeli da me pronalaze, to me je iznenadilo. A kad bi ostajali, to je bilo još veće iznenađenje. A kad sam mogla da kupujem hranu zato što sam igrala igre sa prijateljima, nije to bilo samo iznenađenje, već i fenomenalan osećaj."

Dok igra, ona priča sa gledaocima i odgovara na njihova pitanja. Redovno pitanje koje joj postavljaju jeste koji je njen najneobičniji tik.

Anita je otvorena prema ovim ličnim pitanjima i priznaje da postoji jedan konkretan tik koji šokira njene prijatelje.

Ne objašnjavajući u detalje, ona kaže: „Uključuje napadan kontakt očima i jedan opsceni gest."

Najveći deo vremena, Anitini gledaoci znaju šta da očekuju od nje i čini se da uživaju da budu deo onoga što biste mogli da nazovete njenim bliskim kružokom.

To znači da ona retko kad mora da se pravda ili izvinjava, sem ukoliko direktno ne uputi prethodno neviđen ili uvredljiv tik nekom pojedincu.

Jedan komentator koji je želeo da je podrži na dnu Jutjub stranice sa njenim „Najboljim hitovima Turetovog sindroma" kaže: „Imam osećaj da je Turetov sindrom kao da dozvoljavate autokorektu da završava vaše rečenice, ali samo s onim stvarima koje vam društvo govori da ne smete da kažete."

To je viđenje jednog obožavaoca, ali šta je sa samom platformom? Zašto je nije zabranila kao što je Anita očekivala?

Tvič kaže da želi da „stvori prijatno okruženje koje samo od sebe postavlja nivoe pristojnosti i poštovanja u našoj zajednici."

U tom smislu, on razume situaciju i kaže: „Oduševljeni smo što možemo da podržimo strimere kao što su Anita dok grade karijeru i proširuju svoju zajednicu."

Twitch Tvič ima stroga pravila za strimere koja za cilj imaju da „stvore prijatno okruženje"

Iako platforma podržava Anitine podvige, nije sva pažnja koju je dobila bila pozitivna.

Korisnici sa društvenih mreža kao što su Redit optužili su Anitu za pretvaranje i čak su se podsmevali njenim tikovima.

Ona kaže: „Doživela sam ogroman talas toga kad sam kretala na platformi."

Iako joj je u to vreme bilo teško, zadovoljna je što joj je to omogućilo da započne raspravu o za nju i mnoge druge važnoj stvari.

Nekoliko godina kasnije, ona kaže: „Ima više ljudi koji mi veruju nego onih koji mi ne veruju. Ima prilično mnogo ljudi koji znaju za Turetov sindrom i edukuju druge."

Kao osoba sa invaliditetom, ona kaže da zna kako je biti „tiho odbačen" kad se prijavljuje za poslove, a čak je u prošlosti bila i izbacivana iz kuća zbog nedovoljnog poznavanja materije.

„Svaki put kad ljudi malko bolje razumeju moje stanje, svet postaje malko bezbedniji za ljude kao što sam ja", kaže ona.

Anita je pronašla konkretnu nišu koja u ovom trenutku funkcioniše za nju, ali da njen kanal na Tviču nije doživeo uspeh, zar ne bi bila nezaposlena?

„Da ne strimujem, i dalje bih vodila svoj biznis prodajući stvari onlajn i pomagala bih u vođenju tri dobrotvorne organizacije za pomoć životinjama", kaže ona.

„Sve te stvari mogu da radim od kuće, gde moji tikovi ne bi nikome smetali."

„Ali mi je drago što sam se oprobala u ovome i uspela."

