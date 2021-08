Oprez u vožnji: AMSS upozorio vozače na oprez zbog mokrih kolovoza i radova na pojedinim deonicama

Blic pre 4 sati

Svežije vreme sa nešto nižim temperaturama u odnosu na prethodne dane donosi dobre uslove za vožnju, međutim zbog kiše koju meteorolozi najavljuju, prelazak na mokre kolovoze može biti opasan, pa Automoto savez Srbije savetuje opreznu vožnju prilagođenu trenutnom stanju na putu i poštovanje pravila saobraćaja.

AMSS upozorava vozače na izmenjen režim saobraćaja u tunelu Manajle u obe tunelske cevi, na deonici Leskovac - Vranje. Saobraćaj se odvija voznim trakama dok su preticajne trake zatvorene za saobraćaj. Do 30. septembra u periodu od 7 do 17 časova izvodiće se radovi na rehabilitaciji puta u Ulici Kapetana Miše u Donjem Milanovcu, pa će saobraćaj da se odvija jednom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Do 1. septembra kod Jelašnice,