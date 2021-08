Nadal obećao: Nije kraj, učiniću sve da opet igram

B92 pre 56 minuta | B92

Rafael Nadal je odustao od US Opena i turnira do kraja sezone, ali to ne znači da je kraj karijere blizu.

Španski teniser je u poširoj objavi da neće igrati do kraja sezone, pokušao da uteši svoje pristalice rekavši kako ova povreda nije kraj profesionalne karijere za njega. Reč je o povredi stopala koja ga muči tokom cele karijere, ali čije se stanje sada pogoršalo. "Nije nova povreda, vučem je od 2005. godine i nije me sprečila da napravim karijeru tokom svih ovih godina. Istina je da stvari u poslednje vreme nisu išle onako kako sam želeo, ali vreme je za donošenje