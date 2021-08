Prognoza: Gore, dole

B92 pre 2 sata | Tanjug

Beograd -- U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, do 31 stepena, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab vetar, promenljivog smera. Najniža temperatura od 10 do 16, najviša od 27 do 31 stepen. U Beogradu će biti sunčano i toplo, najniža temperatura od 13 do 16, najviša 29 stepeni. Prema izgledima vremena do 27. avgusta, do utorka će biti pretežno sunčano i toplo, u subotu na krajnjem jugu ponegde kratkotrajna kiša. Na severozapadu od utorka posle podne, a u ostalim krajevima od srede promenljivo i svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskom sa