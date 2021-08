Košarkašice Srbije protiv Hrvatske i Bugarske u kvalifikacijama za EP 2023.

Beta pre 2 sata

Aktuelne evropske šampionke, košarkašice Srbije igraće u Grupi E kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2023. u Izraelu i Sloveniji sa selekcijama Hrvatske i Bugarske, odlučeno je danas žrebom u Minhenu.

Srbija se tako našla u jednoj od dve grupe sa po tri tima, dok preostalih osam grupa broje po četiri ekipe.

U kvalifikacijama će učestvovati 38 nacionalnih timova, kao i domaćini Izrael i Slovenija.

Na EP će se plasirati prvoplasirane ekipe iz svake od deset grupa i četiri najbolja drugoplasirana tima.

Prilikom određivanja najboljih drugoplasiranih ekipa, brisaće se njihovi rezultati sa poslednjeplasiranim ekipama u grupama sa četiri tima.

U slučaju da domaćini Izrael i Slovenija budu među 14 reprezentacija koje su obezbedile plasman na EP, na Evrobasket će ići sledeći najbolji drugoplasirani timovi.

Kvalifikacije će se igrati u tri "prozora" - od 11. do 14. novembra 2021, od 24. do 27. novembra 2022. i od 24. do 27. februara 2023. godine.

Grupe:

Grupa A: Belgija, Bosna i Hercegovina, Nemačka, Severna Makedonija

Grupa B: Francuska, Ukrajina, Litvanija, Finska

Grupa C: Španija, Mađarska, Rumunija, Island

Grupa D: Turska, Slovenija, Poljska, Albanija

Grupa E: SRBIJA, Hrvatska, Bugarska

Grupa F: Rusija, Crna Gora, Danska, Austrija

Grupa G: Grčka, Velika Britanija, Portugal, Estonija

Grupa H: Italija, Slovačka, Luksemburg, Švajcarska

Grupa I: Belorusija, Češka, Holandija, Irska

Grupa J: Švedska, Letonija, Izrael

(Beta, 08.20.2021)