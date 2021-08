Vraćaju se vrućine: Danas u Srbiji ponovo temperature iznad 30 stepeni, osveženje možemo da očekujemo tek od sledeće nedelje

Blic pre 2 sata

Posle nekoliko svežijih dana, temperatura danas ponovo preko 30 stepeni Celzijusa.

Vreme u Srbiji Sunčano i toplo, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 31 stepen. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 10 do 16, najviša od 27 do 31 stepen. I u Beogradu sunčano i toplo. Najniža temperatura od 13 do 16, najviša 29 stepeni. Do utorka će biti pretežno sunčano i toplo, u subotu na krajnjem jugu ponegde kratkotrajna kiša. Na severozapadu od utorka posle podne, a u ostalim krajevima od srede promenljivo i svežije, ponegde sa