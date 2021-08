Grenel podržao Vučića: Licemerje Tvitera u punom ‘sjaju’

Danas pre 33 minuta | FoNet

Američki diplomata i bivši izaslanik nekadašnjeg predsednika SAD Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel podržao je stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića o Tviteru, pišu Večernje novosti. „Licemerje Tvitera u punom ‘sjaju’ – i svetskim liderima je dosta.

Tviter gubi uticaj“, poručio je Grenel koji je na Tviteru tagovao predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je, povodom odluke Tvitera da istakne pojedine srpske medije kao saradnike Vladom, izjavio kako jedva čeka da mu isključe nalog i da postane „još jedan Tramp“ u svetu. . @Twitter hypocrisy on full display – and world leaders have had enough. @avucic Twitter is losing influence. https://t.co/2XWzcmJz9k — Richard Grenell (@RichardGrenell) August 19, 2021