U Užicu izboden mladić nožem u grudi

Užice oglasna tabla pre 4 sati

Užice – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Užicu, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su M.

B. (30) iz Užica, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. On se sumnjiči da je noćas u Požegi, nakon verbalne rasprave, nožem ubo dvadesetogodišnjeg mladića u grudni koš i naneo mu teške telesne povrede. Dvadesetogodišnji mladić zbrinut je u Opštoj bolnici u Užicu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. GZS/ RINA