"Zabrinut sam za Rafinu budućnost"

Aleks Koreča, bivši broj dva svetskog tenisa, reagovao je na vest da je Rafael Nadal završio sezonu.

Koreča, koji je jedan od stručnih analitičara Eurosporta, nije iznenađen što je Rafa odustao od US Opena i ostalih turnira do kraja 2021. godine, ali je priznao da je zabrinut. "Moglo bi se reći da smo tako nešto očekivali pošto se povukao iz Toronta i Sinsinatija. Pitali smo se da li će biti u redu za US Open, nažalost ispostavilo se da nije", rekao je za "Eurosport". On je zabrinut jer misli da je povreda daleko ozbiljnija nego što bi to moglo da izgleda. "Ovo su