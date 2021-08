Danas sunčano i malo toplije

B92 pre 48 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas biti pretezno sunčano i malo toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZS).

Duvaće slab i umereni zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 10 do 18, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Jutarnja temperatura biće od 10 do 18, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura biće od 14 do 18, najviša dnevna oko 31 stepen. RHMZS je izdao upozorenje da će sutra na jugu i istoku zemlje biti veoma toplo sa najvišom temperaturom od oko 35 stepeni. Prema izgledima