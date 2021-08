"Kamera je snimila Cicipasovog oca – dokazi mu ne idu na ruku"

B92 pre 43 minuta | B92

Nekadašnji američki teniser Endi Rodik izneo je svoj stav po pitanju Stefanosa Cicipasa i njegovih čestih odlazaka u toalet na mečevima.

Upravo je zbog toga Saša Zverev uložio žalbu, tokom duela u Sinsinatiju, rekavši sudiji da Grk zapravo te pauze koristi kako bi pričao sa svojim ocem preko telefona. Rodik je sagledao situaciju. "Hajde da prvo pogledamo činjenice pre nego što imamo neko mišljenje. On je i u prošlosti često kršio pravila o koučingu sa svojim ocem. To je činjenica. Mnogo je izlazio sa terena ove sedmice i to je činio više puta posle prošle nedelje u Kanadi. Kada je Zverev otpužio