Dr Šekler otkrio: Pandemija korona virusa će trajati kraće nego što se misli

Kurir pre 4 sati

"Ono što je naglo počelo isto tako će i da se završi - naglo.

Kovid će se pretvoriti u bolest sa kojom ćemo da živimo, a vakcina nam samo pomaže da dobijemo na vremenu: da se mi prilagodimo virusu i on nama, sa što manje žrtava", rekao je doktor Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog. On je takođe rekao da će vakcina pomoći da se dobije na vremenu, to jest da se čovek i virus "prilagode jedan drugom". - Virus će još da mutira, ali će da mu opada patogenost i šteta koju nanosi. Zadržaće laku prenosivost, ali će nailaziti na