"Pošalješ dete u prodavnicu dođe obliven krvlju"

Kosovska Kamenica -- Dečaka srpske nacionalnosti napala su tri maloletna Albanca u centru Kosovske Kamenice. Njega su, kako je ispričao našem izveštaču, napali bez ikakvog povoda.

Od udarca u predelu glave dečaku je krenula krv iz nosa. I Mihailo i njegova porodica pretrpeli su veliki stres, jer do danas problema sa Albancima nisu imali. Policija zna ko su napadači, obavešteni su i njihovi roditelji. "To su isto maloletna lica, jedan je 13, jedan je 11 i to treće dete ja ne znam koliko godina ima. Obavešteni su im roditelji. Dok smo ja i supruga davali izjavu od njih niko nije bio", kaže Nenad Stanković, otac napadnutog dečaka. Ističe da su