RHMZ: Upozorenje, najava i dva meteoalarma

B92 pre 7 sati | Tanjug

Beograd -- Republički hidrometeorološki zavod upozorio da će danas na jugu i istoku zemlje biti veoma toplo s najvišom temperaturom oko 35 stepeni Celzijusa.

Istovremeno, RHMZ je najavio i da će najpre na severozapadu zemlje doći do pada temperature, što se očekuje danas, a potom se ta promena očekuje i na terotoriji cele zemlje. Prognozirana su kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Od utorka osetno svežije u celoj zemlji uz pad temperature za oko desetak stepeni, u većini mesta dnevna temperatura od 21 do 25, a na jugoistoku od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Zbog velikih vrućina na jugu i istoku zemlje, u tim delovima