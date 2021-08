Pariz smatra da je potrebno produžiti rok od 31. avgusta za krajnje povlačenje iz Avganistana

Danas pre 2 sata | Beta/AFP

Francuska ocenjuje da je „neophodno“ produžiti rok i posle 31. avgusta da bi se završila evakuacija osoba pod rizikom u Avganistanu posle nasilnog dolaska talibana na vlast, rekao je danas francuski ministar spoljnih poslova. „Zabrinuti smo zbog roka od 31. avgusta koji su SAD odredile.

Potrebno je dodatno vreme da bi se završile tekuće operacije“, rekao je Žan-Iv Le Drian. On je govorio novinarima koji su ga pratili do vazdušne baze 104 Al-Dafra, na 30 kilometara od Abu Dabija, gde su francuske vazduhoplovne snage formirale vazdušni most ka Kabulu. SAD još uvek drže 31. avgust kao fiksni datum za definitivno povlačenje svojih snaga iz Avganistana. Francuska je između 17. i 22. avgusta sklonila gotovo 1.200 ljudi, među kojima oko sto francuskih