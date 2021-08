Spremite kišobrane! Meteorolog objavio novu prognozu: Pad temperature za više od 10 stepeni, stižu pljuskovi i grmljavina

Kurir pre 48 minuta

Nakon današnjeg veoma toplog dana i temperatura i do 35 stepeni, od sutra osetno svežije sa čestim padavinama.

Temperature će biti u padu i za više od 10 stepeni, najavio je meteorolog Đorđe Đurić. "I danas nebo nad Srbijom biće vedro, a južno strujanje usloviće dodatni priliv veoma tople vazdušne mase sa juga. Nakon prijatnog jutra i minimalne temperature od 11 do 19 stepeni, maksimalna temperatura tokom vrelog dana biće od 30 do 35 stepeni, u Beogradu do 33. Posle podne i uveče do severnih i severozapadnih predela Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, uz skretanje