Vakcinacija trećom dozom u Novom Pazaru: Do sada imunizovano 148 građana

Kurir pre 2 sata

Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru Šefadil Spahić rekao je danas da je, do sada, treću dozu vakcine protiv korona virusa primilo 148 osoba.

Spahić je novopazarskom radiju Sto plus rekao da svih vakcina ima dovoljno i da oni koji žele da prime treću dozu mogu to da učine i bez elektronskog poziva."Vidimo da je u poslednja dva dana blago povećana zainteresovanost gradjana za vakcinaciju uopšte. Ovih dana su nam prioritet za primanje treće doze stariji sugradjani od 65 godina, hronični bolesnici, zdravstveni radnici i stanari Gerontološkog centra", rekao je Spahić. On je podsetio da je punkt za