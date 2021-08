Ministarka marija primila buster dozu vakcine: Prvo se konsultovala sa lekarima, a potom podvrnula rukav (foto)

Kurir pre 2 sata

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović primila je danas treću dozu vakcine protiv kovid-19 i apelovala na sve građane koji se do sada nisu vakcinisali da to učine i time spasu i svoj, ali i živote svojih najbližih.

Obradović je pozvala i sve kojima je to potrebno i koji to žele da prime i treću dozu vakcine i tako se dodatno zaštite pred nastupajuću jesen. View this post on Instagram A post shared by Marija Obradovic (@marija_obradovickv) - Svakim danom kojim ste odložili svoje vakcinisanje pomogli ste da epidemija kovid-19 traje duže. Samo vakcinacijom možemo stići do kolektivnog imuniteta i vratiti se normalnom životu - poručila je Obradović. Ministarka je inače posle