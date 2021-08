Danas saslušanje Bjelogrlića u niškom tužilaštvu

Radio 021 pre 38 minuta

Glumac Dragan Bjelogrlić danas će biti saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu zbog sumnji da je u ponedeljak više puta po glavi udario reditelja Predraga Antonijevića u niškom hotelu Ambasador.

Nakon saslušanja, tužilaštvo će odlučiti da li će predložiti sudu da mu odredi pritvor do 30 dana ili će ga pustiti da se brani sa slobode. On će biti ispitan povodom sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, rekao je Tanjugu tužilac Vladimir Stanojević. Krivični zakonik Srbije ovo delo propisuje u dva oblika, pa je za prvi lakši zaprećena kazna zatvora do tri godine, a za teži, kada je došlo do lake telesne povrede ili do teškog ponižavanja građana,