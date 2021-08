Oblačno, sveže, moguće kiše

B92 pre 2 sata | Tanjug

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, a na jugu ponegde i pljuskovima sa grmljavinom.

Manje padavina se očekuje na severu Srbije. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša od 19 na severozapadu, do 28 stepeni na jugu zemlje. U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno i sveže, povremeno sa kišom. Najniža temperatura biće oko 16, a najviša oko 21 stepen. Do 1. septembra biće promenljivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima s grmljavinom.