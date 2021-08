Odgovorno: Ministar Nebojša Stefanović primio 3. dozu vakcine protiv koronavirusa, pozvao građane da urade isto

Kurir pre 1 sat

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović primio je jutros treću dozu vakcine protiv korona virusa.

On je i ovom prilikom pozvao sve pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i sve građane Srbije, da se vakcinišu ukoliko to do sada nisu uradili da bi se svi što pre vratili normalnom, svakodnevnom životu u Srbiji. „Apelujem još jednom na sve građane da budu odgovorni prema sebi, svojim bližnjima i našoj otadžbini i da se vakcinišu. Zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Aleksandra Vučića u našoj zemlji su dostupne sve vrste vakcina, u dovoljnim