U Srbiji sutra pretežno sunčano i malo toplije

Novi magazin pre 6 sati | Beta

U većem delu Srbije sutra će biti pretežno sunčano i malo toplije, a kratkotrajna kiša moguća je mestimično, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša od 24 do 28 stepeni Celzijusa, uveče naoblačenje. Vetar pre podne slab, u istočnoj Srbiji umeren, zapadni, posle podne slab promenljivog smera. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i malo toplije, a u toku noći naoblačenje. Najniža temperatura 14, a najviša 25 stepeni, vetar pre podne biti slab zapadni, posle podne jugoistočni. U Srbiji će do nedelje biti promenljivo, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, u