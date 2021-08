Oblačna sreda, negde i pljuskovi sa grmljavinom

RTS pre 40 minuta

Vreme u sredu biće oblačno, mestimično sa kišom, a na jugu ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura od 19 do 28 stepeni.

Sredinom nedelje biće umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično s kišom, na jugu ponegde i pljuskovima s grmljavinom. Najmanje padavina se očekuje na severu zemlje. Duvaće vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18 stepeni, a najviša od 19 na severozapadu do 28 na jugu. U četvrtak na severu i istoku biće pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, na jugozapadu i jugu ponegde s kišom i kratkotrajnim lokalnim