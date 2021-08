Sutra oblačno, svežije, do 20 stepeni, na jugoistoku do 30

Dnevnik pre 4 sati | Tanjug

BEOGRAD: Na severu, zapadu i jugozapadu sutra će biti umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, na jugu malo toplije.

Posle podne i uveče na severu postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni, u Vojvodini posle podne u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura od 13 do 16, najviša dnevna od 19 na severu i zapadu do 30 stepeni na jugoistoku. I u Beogradu sutra umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno s kišom, uglavnom posle podne. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura oko 16, najviša dnevna oko 20