Sveže jutro, obucite džempere - leto na pauzi

RTS pre 1 sat

Dugo očekivano osveženje i danas će doneti promenljivo vreme većem delu zemlje. U jutarnjim satima ponesite džemper, ponegde će temperatura biti samo 10 stepeni, najviša do 28. U Beogradu tokom dana sunčano i malo toplije, do 25 stepeni.

U Srbiji će danas, na severu i istoku biti pretežno sunčano i malo toplije, dok će u ostalim delovima zemlje biti promenljivo oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zatim se, u toku noći na severozapadu očekuje naoblačenje. Najniža temperatura od 10 do 17, najviša od 24 do 28 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije, a u toku dana doći će do razvoja oblačnosti. Najniža temperatura 14,