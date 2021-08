Da li će vam kiša pokvariti letovanje? Evo kakve temperature se očekuju narednih nedelja u omiljenim letovalištima

Večernje novosti pre 54 minuta | Novosti online

Foto: Depositphotos Po svemu sudeći, naši turisti ne treba da brinu kada je vreme u pitanju ukoliko se spremaju na odmor u Grčkoj, Turskoj, Egiptu, dok bi za one koji pakuju kofere za Crnu Goru, Hrvatsku i Albaniju savet bio da ponesu kišne kabanice, kišobrane i odeću za ranu jesen.

Prema vremenskim prognozama za narednih 10 do 15 dana u Grčkoj, na Halkidikiju recimo, temperature će se kretati oko 30 podeoka, tačnije do 30. avgusta tokom dana biće sunčano, vedro i temperature će biti od 28 do 30 stepeni, a zatim će uslediti naoblačenje sa kišom i padom temperature. Turisti će u septembar ući sa temperaturama od 23 do 26 stepeni, što će prema sadašnjim proračunima i obeležiti kraj sezone u ovom delu Grčke. Najavljene su temperature mora od 26