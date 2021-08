Muzika: Ako ste se uželeli grupe Aba, stižu nove pesme i projekti

BBC News pre 38 minuta | Mark Sevidž - BBC reporter iz

Anders Hanser Publishing Švedski bend smatra se jednim od najvećih pop sastava u istoriji

Pop grupa Aba najavljuje veliko iznenađenje sledeće nedelje, dok ljubitelji njihove muzike čekaju na nove pesme već 39 godina.

Bend iz Švedske pokrenuo je novi sajt Aba vojaž (Abba Voyage), a obožavaoci su pozvani da se prijave za novi projekat.

Očekuje se da će to biti „hologram turneja" na koju se već dugo čeka pošto su je članovi benda najavili 2016. godine.

Takođe, bend bi trebalo da objavi pet novih pesama koje će biti emitovane u ovom performansu.

Kvartet koji čine Aneta Faltskog, Ana-Frid Lingstad, Bjorn Ulveus i Beni Anderson je ponovo počeo da snima u studiju 2018. godine i obećali su da će objaviti dve pesme do kraja te godine.

Premijera te dve numere, I Still Have Faith In You i Don't Shut Me Down, nekoliko puta je odlagana i članovi grupe sada planiraju da objave pet pesama odjednom kako bi se zahvalili obožavaocima na strpljenju.

Pesme će „definitivno" izaći tokom 2021. godine, rekao je Ulveus.

„Više nije pitanje da li će se to desiti, jer sigurno hoće", rekao je za Herald San.

Sajt Aba vojaž je otvoren u četvrtak pre podne uz kriptovanu sliku četiri užarene planete i datum 2. septembar.

U performansu će se pojaviti „Aba-tari" članova grupe koji će izvoditi hitove Waterloo, Dancing Queen i Mamma Mia, piše tabloid San.

Hologrami će se pojaviti na pozornici u istočnom Londonu napravljenoj posebno za ovu priliku, a obožavaoci će moći i da pogledaju dokumentarni film o povratku grupe.

Ovu ideju je smislio menadžer benda Spajs grls (Spice Girls), Sajmon Fuler, rekao je Ulveus za BBC tokom početne faze produkcije.

„Došao je u Stokholm i predložio nam da napravimo naše digitalne kopije u određenom starosnom dobu, te da te one odu na turneju, pevaju naše pesme dok sinhronizovano pokreću usne.

„Video sam projekat samo do pola i već me je oduševio", objašnjava Ulveus.

Snimanje je počelo prošle godine u londonskom studiju Iling.

Aba je švedska supergrupa osnovana 1972. godine i činili su je tekstopisci Ulveus i Anderson iz grupe Hep Stars, kao i i pevačice Faltskog i Lingstad koje su kasnije imale uspešne solo karijere.

Međutim, uspeh koji su zajedno postigli zasenio je sve što su do tada pojedinačno radili.

Posle pobede na Evroviziji 1974. godine sa pesmom Waterloo, rasprodato je gotovo 400 miliona singlova i albuma ove grupe širom sveta.

Mjuzikl Mamma Mia!, nastao od njihovih pesama koji suproducirali su ga Ulveus i Anderson, videlo je više od 50 miliona ljudi.

Tokom najuspešnijeg perioda, Ulveus i Faltskog su se razveli, baš kao i Lingstad i Anderson, a bend se konačno raspao 1983. godine.

Na poslednjim snimanjima 1982. godine nastali su hitovi Under Attack i The Day Before You Came, koje su se našle na kompilaciji Singlovi.

Poslednji zajednički javni nastup imali su tri godine kasnije u švedskoj verziji emisije Ovo je tvoj život u čast menadžera grupe Stiga Andersona.

(BBC News, 08.27.2021)