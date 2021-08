Srbija, muzika i Rolingstons: Kako je Čarli Vots oblikovao generacije bubnjara

BBC News pre 3 sata

Getty Images Čarli Vots je bio član benda od 1963. godine

Skoro 60 godina Čarli Vots, član legendarne grupe Rolingstons, lupao je po istom setu bubnjeva, a hiljadama muzičara je pokazao da je jednostavnost u sviranju možda i veština koju je najteže naučiti.

Jedan od njih je Nikola N.I.K.O. Vukotić koji kaže da je Vots skromnim pristupom sviranju slao najjaču poruku.

„Pokazao je da bubnjar treba da bude u službi benda, u službi pesme", kaže Vukotić za BBC na srpskom, koji sa pevačicom Idom Prester svira u muzičkim sastavima Lolobriđida i MAiKA.

Vots je preminuo 24. avgusta u 80. godini života.

'Džentlmen za bubnjevima'

Impresivno je kod Votsa, kaže Vukotić, što je u isto vreme bio džez bubnjar i svirao u Rolingstonsima.

Viktor Filipovski, bubnjar u bendu Vasila Hadžimanova, podseća da su mnogi legendarni rok bubnjari u početku svirali džez.

„Sviranje nas, mlađih generacija, zasnovano je na onome što su svirale legende poput Čarlija Votsa.

„Pokazao je šta znači imati prepoznatljiv zvuk", kaže Filipovski za BBC na srpskom.

Njegov koncept sviranja opisuje kao „dubok".

„Na prvo slušanje, sve izgleda jednostavno, a zapravo uopšte nije.

„Njegova pouka je da je bitno da imaš upečatljiv zvuk i 'jezik' na instrumentu - što je on radio tokom cele karijere", navodi.

Vukotić za Votsa kaže da je „džentlemen za bubnjevima".

Od takvih bubnjara se nauči da možeš ponekad da povučeš ručnu i budeš podrška bendu koji je ispred tebe - ne da se guraš da budeš prvi, dodaje.

„On je jedan od retkih bubnjara koji bend nikada nije uzimao zdravo za gotovo i nije se isticao.

„Od njega sam naučio taj pristup da si ti kao bubnjar u stvari puls benda i da te svi prate, a da budeš povučen i nenametljiv".

Bubnjare opisuje kao potpuno drugačije, veoma energične.

„On je bio sušta suprotnost tipičnog primera bubnjara - u tome jeste njegova veličina", kaže.

Slično misli i Brajan Rašić koji kao fotograf sarađuje sa Rolingstonsima od 2006. godine.

„Na nastupima se činilo da se on sve vreme stidi što je tu.

„Sećam se, toliko sam ih puta gledao, da je Čarli često poslednji kad se na kraju nastupa predstavljaju članovi benda.

„Svi oni dobiju ovacije publike, međutim, kada Čarli izađe iza bubnjeva i stane pred publiku nastane poseban momenat - obično svi skandiraju njegovo ime i on kao da se na neki način stidi svega toga, što ga je narod bukvalno voleo", priseća se Rašić.

Kaže da su ljudi voleli Čarlija i kao jednog pravog engleskog džentlmena i velikog bubnjara bez koga bend Rolingstons nikad ne bi bio to što jeste.

Brajan Rašić / Privatna arhiva Brajan Rašić i Čarli Vots

'Vots je bio kičma benda'

Mnoge Votsove kolege su, opraštajući se, rekle da je on bio „oslonac" benda.

Rašić kaže da ih je Vots spajao u jednu celinu.

„Gitarista Kit Ričards je rekao da mu je, kada zna da ima Čarlija iza sebe, lako.

„Čarli i ja smo mnogo sarađivali, on je jedno divno ljudsko biće, bio je nešto posebno", kaže.

Opisuje kao jedinog člana benda čija je jedina uloga bila samo ono što najbolje ume da radi.

„Čovek koji je svirao samo ono što treba, ni manje ni više - a to je umetnost", navodi.

Getty Images

Da je najteže svirati najjednostavnije kaže i bubnjar Vojin Kličković koji je nastupao sa bendovima 36 Degers, Euforija, Bridž, a trenutno je u grupi Opoziv.

„Koliko god želeo da budeš virtuoz, najteže je da držiš ritam duži vremenski period i nikada ne izgubiš 'gruv' - da svaki udarac zvuči dobro.

„A Vots mi je pokazao da nije potrebno da pohađaš velike škole i akademije da bi imao dobar 'gruv'", kaže on za BBC na srpskom.

Kod Votsa je najviše cenio to što je jednog dana sam uzeo palice, rekao da želi da svira i naučio.

„Ko god da sedne za bubnjeve umesto Votsa, to nije taj 'gruv'", kaže.

Rašić Votsovu smrt vidi kao „kraj jedne ere".

„Rolingstons za mene više kao da ne postoje, kao da sviraju bez kičme", navodi.

'Svirao je u trenutku'

Bubnjar benda S.A.R.S. Milan Jejina (Yeqy) ističe da mu je kod Votsovog sviranja najzanimljivije koliko je to mirno i staloženo radio.

„Pogotovo što sve što čini, čini posebno za tu pesmu i za taj trenutak.

„Ništa ne svira napamet - zvuči kao da svira tako da ukoliko se to nešto njegovo posebno ne dogodi u pesmi, ona će da propadne", kaže Jejina za BBC na srpskom.

To se čuje u svakom njegovom rešenju za svaku pesmu, zaključuje.

„Važno je da ljudima bude jasno da on nije svirao bubanj i samo držao ritam, on sve vreme učestvuje i zajedno sa svima pravi muziku.

„Bez stvari koje je on radio nijedna pesma ne bi zvučala onako kako zvuči", kaže.

Od njega je naučio da je poenta da se posvetiš pesmi i „budeš tu".

„Mi smo muzičari, a naše oružje po izboru je bubanj", kaže.

Život Čarlija Votsa

Getty Images

Bubnjeve je počeo da svira sa 13 godina, a odrastao je kao ljubitelj džeza.

Pridružio se pevaču Miku Džegeru, gitaristi Kitu Ričardsu i pokojnom gitaristi Rolingstonsa Brajanu Džonsu 1963. godine.

Nastupao je do 2019. godine.

Od 2004. godine se lečio od raka grla.

Učestvovao je u stvaranju kultnih pesama poput (I Can't Get No) Satisfaction,Jumpin' Jack Flash,Get Off My Cloud i Sympathy for the Devil.

Ranije je karijeru sa Rolingstonsima opisao kao „četiri decenije gledanja u Mikovu zadnjicu dok trči ispred njega".

Zajedno sa članovima benda, ušao je u Rokenrol kuću slavnih 1989. godine, a zauzeo je 12. mesto na listi najboljih bubnjara svih vremena rok-magazina „Rolingstoun".

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.27.2021)