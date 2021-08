Obradović: Dijalog u zastoju, vlast čeka papir iz Evropskog parlamenta

Beta pre 4 sati

Predsednik Srpskog pokreta Dveri, Boško Obradović izjavio je danas da je dijalog vlasti i dela opozicije trenutno u zastoju jer se čeka predlog radnog dokumenta o izbornim uslovima koji bi trebalo da stigne do kraja avgusta od delegacije Evropskog parlamenta (EP).

Obradović je agenciji Beta kazao da je to verovatno razlog zašto kasni završni sastanak u Skupštini Srbije jer vlast želi prvo da vidi papir iz EP, pa da onda odgovori na zahteve opozicije i u ovom koloseku dijaloga bez stranih posrednika.

"Aktuelna vlast teško će pristati na razdvajanje izbora i donošenje zabrane da nosilac liste bude neko ko nije kandidat za poslanika ili odbornika. To su teme o kojima ne žele ni da razgovaraju. Opozicija svakako treba da nastavi da na tome insistira na oba koloseka dijaloga", rekao je predsednik Dveri.

Ocenio je da se vlast "zapetljala" u ova dva koloseka i "trenutno izgleda kao da ne zna šta i kako dalje".

"Vreme, međutim, brzo curi i ostalo je još najviše 30 dana da sve mora da bude završeno jer je zajednički dogovor da dijalog bude okončan i sve dogovoreno primenjeno najkasnije šest meseci pre izbora. To je kraj septembra, s obzirom da se izbori očekuju krajem marta ili početkom aprila", naveo je Obradović.

Po njegovim rečima, za opoziciju je presudno "oslobođenje" medija, "pre svega javnih medijskih servisa i televizija sa nacionalnom frekvencijom za kritiku vlasti, drugačije mišljenje i glas opozicije".

"Od televizija s nacionalnom frekvencijom očekujemo konkretne predloge novih programskih šema koje su obećali u razgovorima u Skupštini. To još uvek nismo dobili, sem prvu verziju od RTS i RTV na koju smo imali brojne primedbe", kazao je Obradović.

Na pitanje Bete šta može biti garant za održavanje poštenih izbora, Obradović je rekao da je suština poštenih izbora pravljenje prelaznog radnog tela za primenu budućeg sporazuma između vlasti i opozicije o poboljšanju izbornih uslova i kontrolu kompletnog predizbornog i izbornog procesa.

"To radno telo u kome opozicija mora imati svoje predstavnike treba da sredi jedinstveni birački spisak, omogući normalan rad REM-a i RIK-a, spreči funkcionersku kampanju i pritisak na birače, kao i da isprati da li mediji poštuju dogovor o ravnomernoj zastupljenosti opozicije. I to ne samo u mesec dana koliko traje izborna kampanja već u svih šest meseci do izbora", naglasio je predsednik Dveri.

Upitan kada će se znati da li će biti uslova za slobodne i fer izbore, Obradović je naveo rok od mesec dana.

"Vlast mora da shvati da je ovakvo stanje neodrživo i da je sadašnji parlament bez opozicije smešan i nedemokratski. Bolje je da se oko uslova za slobodne i poštene izbore dogovorimo putem dijaloga nego da ponovo moramo slobodu, pravdu i demokratiju da tražimo na ulici. Vlast je na potezu i od njih zavisi dalji razvoj situacije", zaključio je Boško Obradović.

(Beta, 08.27.2021)