Vučić: Odluka o Rio Tintu na nacionalnom ili regionalnom referendumu

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da će odluka o projektu "Jadar" kompanije Rio Tinto, koja planira eksploataciju litijuma u blizini Loznice, biti doneta na referendumu, koji će biti organizovan ili na regionalnom ili na nacionalnom nivou.

Vučić je naveo da će odluku o projektu "doneti narod", a za predstojeći protest protiv kompanije ocenio je da se organizuje "kako bi mu se pretilo" i kako bi ga vređali.

On je na današnjoj konferenciji, nakon potpisivanja ugovora o izgradnji saobraćajnice auto-put Požarevac-Golubac-Veliko Gradište, naveo da se opozicija za temu Rio Tinta interesuje "ne zato što su počeli da brinu o narodu, već zato što su zabrinuti za svoje političke pozicije".

"Protesti u Srbiji su dozvoljeni, nismo nikada kažnjavali one koje su se protivzakonito okupljali (na protestu), osim ako nisu bili nasilni. Nisam ja doveo Rio Tinto, već (predstavnici sadašnjih opozicionih lidera)... Na njima je da razmisle šta im je bolje", naveo je Vučić.

Povodom predstojećeg Bledskog strateškog foruma, Vučić je naveo da je on jedini lider iz regiona koji će učestvovati u evropskom, a ne u regionalnom formatu.

"Očekujem sastanke sa (predsednikom Evropskog saveta) Šarlom Mišelom, (specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine) Miroslavom Lajčakom, pretpostavljam i sa (predsednicom Evropske komisije) Ursulom fon der Lajen. Mi smo stepen usklađenosti sa politikama EU povećali sa 46 na 62 odsto, a želimo da vidimo kako oni gledaju na budućnost (evrointegracija)", rekao je Vučić.

Linglong u novembru treba da počne sa probnom proizvodnjom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da bi u novembru kineska fabrika automobilskih guma Linglong Tajer (Tire) u Zrenjaninu trebalo da počne sa probnom proizvodnjom.

Vučić je rekao novinarima u Beogradu i da bi proizvodnja, "u martu najkasnije" trebalo da krene "u potpunosti".

Upitan o početku proizvodnje u toj fabrici i stanju kineskih radnika, on je rekao da je za njega važno da 1.000 radnika iz Srbije dobije posao.

"Od kada ste (novinari N1) postali zainteresovani za stanje u kojem kineski radnici obavljaju svoj posao. Za mene je važno da srpski radnici dobiju posao, njih hiljadu, a postaraćemo se da proverimo u kakvom su stanju kineski radnici", rekao je Vučić.

Dodao je da je to jedna od fanrika koja će "drastično da osnaži" Zrenjanin i okolna mesta u Banatu.

U fabrici guma kompanije Šangdong Linglong u Zrenjaninu, po ranijim najavama investitora, trebalo bi da radi oko 1.500 radnika.

Pri potpisivanju ugovora o dolasku te kompanije u Zrenjanin, u martu 2019. saopšteno je da se radi o investiciji od 800 miliona evra i da je to najveća grinfild investicija koja je stigla u Srbiju.

Sa SPS nije bilo razgovora o zajedničkom predsedničkom kandidatu

Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić rekao je danas da sa Socijalističkom partijom Srbije (SPS) nije bilo razgovora o zajedničkom predsedničkom kandidatu na predstojećim izborima i da veruje da će do razgovora doći iduće sedmice.Upitan o stavu lidera SPS Ivice Dačića da bi ta stranka i SNS trebalo da imaju zajedničkog predsedničkog kandidata na budućim izborima, Vučić je novinarima u Beogradu rekao da će razgovarati sa SPS.

"Razgovaraću sa predstavnicima SPS, meni su javili neke druge informacije oko njihovih razgovora sa predstavnicima pojedinih ambasada, neki ambasadori su bili iznenađeni i ja sam rekao da je to sve u redu i da je to sve normalno", rekao je on.

Vučić je napomenuo da mora biti pronađen najbolji predsednički kandidat.

"Nisam čuo za te ideje da imamo jednog kandidata, ali ne bih isključio tu mogućnost. Samo moramo da pronađemo najboljeg kandidata, koji će se suprotstaviti tajkunskoj koaliciji", rekao je on.

Prema njegovim rečima, tajkunska koalicija će imati mnogo novca i podršku spolja za dalje urušavanje Srbije.

"Moraćemo da izaberemo nekog ko može da ih pobedi i videćemo ko će to da bude", rekao je on.

Vučić je naveo i da je spreman da prihvati "različite uloge" na predstojećim izborima.

"U svakom slučaju spreman sam da prihvatam različite uloge, ukoliko je to bilo pitanje (novinara), za mene je najavažnije da se nastavi pravac delovanja i da bude garantovana sigurna budućnost Srbije i ako na bilo koji način da mogu da pomognem - tu sam, ali da li će to biti jedno, drugo, ili treće mesto potpuno mi je svejedno", rekao je on.

(Beta, 08.28.2021)