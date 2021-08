Bajden: Teroristički napad izvestan u narednih 24 do 36 sati

RTV pre 41 minuta | Tanjug

KABUL, VAŠINGTON - Predsednik SAD Džozef Bajden izjavio je večeras da je novi teroristički napad u Avganistanu "vrlo verovatan u narednih 24 do 36 sati".

"Situacija na terenu i dalje je veoma opasna, a pretnja od terorističkih napada na aerodromu u Kabulu je ostala velika. Naši komandanti su me obavestili da je napad vrlo verovatan u narednih 24 do 36 sati", izjavio je Bajden, prenosi "Gardijan". On je dodao da se jutros sastao sa nacionalnim bezbednosnim timom u Vašingtonu, a održao je razgovor i sa komandantima na terenu. "Razgovorali smo o napadu koje su snage SAD izvele protiv terorističke grupe ISIS-K u