Uživo: Sjajno! Srbiji i drugi set

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u osmini finala Evropskog prvenstva u Beogradu se sastaje sa selekcijom Mađarske.

Izabranice Zorana Terzića su do nokaut faze došle maksimalnim učinkom u grupnoj fazi. Do 5. kola nisu izgubile nijedan set, a onda su se namučile protiv Ruskinja i trijumfom rezultatom 3:2 obezbedile prvo mesto. Mađarice su u grupnoj fazi ostvarile samo jednu pobedu, i to u prvom kolu nad Slovačkoj, ali su prošle dalje uprkos četiri vezana poraza. Odbojkašice Srbije će biti apsolutni favorit, ali će to morati da opravdaju pred beogradskom publikom u Areni. Sva