U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, sledeće nedelje promenjivo oblačno i sa kišom

Danas pre 2 sata | Beta/Danas Online

U većem delu Srbije sutra ujutro će biti hladno, mestimično sa maglom, a tokom dana pretežno sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura od devet do 14, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni Celzijusa. Vetar slab, zapadni i severozapadni. U Beogradu će ujutro biti oblačno i hladno, a tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 12, a najviša dnevna oko 23 stepena Celzijusa. Vetar slab, zapadni i severozapadni. U Srbiji će narednih sedam dana biti promenljivo sa dnevnom temperaturom oko i malo ispod proseka za ovaj period godine i u većini dana suvo. Kratkotrajna