Porfirije: Mitropoliti se vekovima ustoličuju na Cetinju, i oni koji su protiv naša su braća

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije rekao je danas da su pravoslavni mitropoliti vekovima ustoličavani na Cetinju i da je "veoma tužan" zbog dešavanja u Crnoj Gori, nazivajući one koji se protive da tako bude i sa mitropolitom crnogorsko primorskim Joanikijem svojom braćom jer je "svaki čovek kao ikona Božija".

"Za jednu normalnu, prirodnu stvar kako Crkva funkciniše a to je ustoličene jednog episkopa - u konkretnom slučaju vekovima su se pravoslavni mitropoliti ustoličavali na Cetinju - neko je proglasio da to ne treba tako da bude, iako mi sada nemamo drugo rešenje jer sprovodimo ono što je normalno i prirodno, mi bivamo definisani kao neko ko nešto na silu nameće, ko ne razume situaciju, ko provocira", rekao je patrijarh Porfirije. On je tokom liturgije u beogradskoj