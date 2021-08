Ružić: Prvi put u istoriji školska godina će početi državnom himnom

Radio 021 pre 2 sata

Školska godina će početi normalno 1. septembra u svim školama intoniranjem ili izvođenjem državne himne "Bože pravde", prvi put u istoriji.

To je danas najavio ministar prosvete Branko Ružić. On je za "Novosti" rekao da je važno da kao građani poštujemo svoju zastavu, grb i himnu i time na najlepši mogući način čuvamo svoj identitet, a naglasio je i da bi svi koji sede u Kriznom štabu voleli da deca sve vreme pohađaju nastavu neposrednim putem, u svojim školama, a ne pred televizorom, odnosno računarom. Ministar je poručio da to što deo javnosti izražava bojazan o eventualnom riziku po sveobuhvatno