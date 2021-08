Dačić: Dijalog bez posrednika u završnoj fazi

Politika pre 48 minuta

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da od evroparlamentaraca još nije dobio tekst predloga za izmenu izbornih uslova u Srbiji, dok je, kako kaže, dijalog bez posrednika u završnoj fazi.

Dačić je sinoć za Tanjug TV kazao da tekst predloga od evroparlamentaraca kasni zbog odmora i da ne zna da li će biti poslat do prvog septembra. Kaže da je od šefice Misije Srbije pri EU Ane Hrustanović saznao da će evroparlamentraci danas početi sa radom. „Ovde nisu u pitanju problemi, odmori su. Oni od ponedeljka počinju da rade, a da li će stići da pošalju do prvog septembra tekst predloga, ja to ne znam”, rekao je Dačić. Istakao je da je zamolio predsednika