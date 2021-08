U četvrtak nastavak dijaloga bez posredovanja EP

RTS pre 2 sata

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio je da će dijalog o izbornim uslovima, bez posredovanja evroparlamentaraca, biti nastavljen u u četvrtak 2. septembra kada će, kako kaže, predstavnici vlasti izneti stavove o predlozima opozicije za promenu izbornih uslova.

Ivica Dačić je kazao da je cilj da se do kraja sledeće sedmice dođe do finalnog teksta i sporazuma sa stankama koje nisu želele da o izbornim uslovima razgovaraju u prisustvu stranaca. "Imali smo mnogo sastanaka radne grupe na kojem su partije iznosile predloge o četiri teme, a nastavićemo sa tim aktivnostima i sumiranjem rezultata tog dijaloga i da krajem sledeće sedmice porobamo da dođemo do finalnog teksta i dogovora", rekao je Dačić u Skupštini Srbije, nakon