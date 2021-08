Olga lako do drugog kola

B92 pre 2 sata

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u drugo kolo US Opena.

Olga je savladala domaću teniserku Ališu Parks – 6:3, 7:5. Bila je to dominantna predstava naše teniserke protiv 246. igračice sveta. Napravila je rani brejk, a zatim i spasila dve brejk lopte pri rezultatu 4:3 i tako došla do 5:3. Napala je servis Parks i set rešila već u narednom gemu. Na startu drugog seta odmah pravi brejk i brzo dolazi do velike prednosti od 3:0. Neutralisala je nekoliko brejk lopti na 3:1, ali Parks vraća brejk pri rezultatu 4:3. Olga je pri