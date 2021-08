Obrušio se deo autoputa u Misisipiju, stanovnici Luizijane bez struje i vode

Glas Amerike pre 4 sati

NJU ORLEANS — Dve osobe su poginule a 10 je povređeno nakon što se obrušio deo puta u jugoistočnom delu Misisipija posle višesatne obilne kiše izazanih uraganom Ajda.

Tri povređene osobe su u kritičnom stanju, saopštile su vlasti. Sedam vozila upalo je u duboku rupu koja se otvorila na autoputu 26, oko 96 kilometara severoistočno od Biloksija. Pripadnik saobraćajne policije Misisipija Kal Robertson rekao je da rupa 15 do 18 metara duboka, i oko 6 do 9 metara široka. Dodao je da je kiša u tom području dovela do obrušavanja puta, a da vozači zbog slabe vidiljivosti to nisu mogli da vide. Ajda, jedan od najsnažnijih uragana koji je