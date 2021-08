Karambol zorom na Mostaru: Prevrnuo se kamion na Mostarskoj petlji, povređen vozač (foto)

Kurir pre 2 sata

BEOGRAD - Jedna osoba je povređena kada se prevrnuo kamion, koji je prevozio robu, na Mostarskoj petlji kod auto-puta.

Rano jutros oko pola pet dogodila se saobraćajna nesreća kada se prevrnuo teretni kamion. Povrećen je vozač kamiona, koji je prevezen u Urgentni centar. Na lice mesta izašla je policija, koja upozorava vozače na dodatni oprez zbog nesreće, a postavljena je i saobraćajna signalizacija. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) AMSS: Oprez zbog mokrih kolovoza Vozače danas očekuju mestimično vlažni kolovozi uz smanjenu vidljivost i kišu