U Beograd stiglo 17.000 tableta i 2.500 laptop računara za đake: Vesić objasnio proceduru, evo kada se gase uređaji

Kurir pre 1 sat

U Beograd je danas stiglo 17.000 tableta namenjenih đacima od trećeg do šestog razreda, kao i 2.500 laptop računara za učitelje i nastavnike, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. - Svako dete u Beogradu koje pohađa treći, četvrti, peti i šesti razred, a to je 67.592 dečaka i devojčica, dobiće tablet koji će moći da koriste za digitalne udžbenike, i MTS karticu kao poklon, sa besplatnim internetom - rekao je Vesić za televiziju Pink. On je istakao da će