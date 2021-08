Prođem knez mihailovom i niko me ne primeti: Biković otkrio šta ga komšije najčešće pitaju - Dotakao se i optužbi bivše devojke

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti onlajn

Foto: Printscreen/Instagram/Biković Miloš Biković je preuredio imanje koje je kupio u blizini Valjeva, a koje je 40 kilometara udaljeno od Manastira Jovanja, u kojem je njegov brat Mihailo starešina.

Kako nam je otkrio, nakon početnih radova koje je obavio, rešio je da se posveti drugim obavezama i sve je stavio po strani. A post shared by Miloš Biković (@bikovic) - Nisam bio tamo dosta dugo, zaraslo je sve. Bio sam pre neki dan i dao da se pokosi. Ove godine vreme nisam provodio tamo - kaže Miloš i kroz osmeh priča šta ga komšije u selu najčešće pitaju kada ga sretnu: - Uglavnom su to pitanja “Kad će da izađe film” ili “Gde je Baća kralj”. A post shared by