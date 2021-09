Danas oblačno, svežije, mestimično kiša i pljuskovi

Politika pre 27 minuta

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, na severozapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Kasnije po podne i uveče doći će do prestanka padavina, a zatim i postepenog razvedravanja. Vetar slab i umeren, na severu i istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša od 20 do 24 stepena Celzijusa, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, malo svežije i tokom većeg dela dana suvo, samo je sredinom dana moguća kratkotrajna kiša. Uveče se